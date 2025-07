La carica dei mille ex parlamentari che rivogliono il vitalizio | Ho dato il sangue ingiusto toglierci quei soldi

Una vera e propria battaglia si infiamma tra quasi mille ex parlamentari che rivogliono il loro vitalizio, cancellato nel 2018 da una delibera del Movimento 5 Stelle. Dopo anni di attesa e un ricorso che ha coinvolto oltre 1.300 persone, il verdetto finale potrebbe cambiare le sorti di queste pensioni politiche. Ma cosa c’è dietro questa lotta per i diritti? Scopriamolo insieme.

In totale sono quasi mille. E aspettano il verdetto dal 2018. Sono gli ex parlamentari che rivogliono il vitalizio. O meglio, l’assegno destinato agli ex deputati cancellato da una delibera del Movimento 5 Stelle quando presidente della Camera era Roberto Fico. Il trattamento diventava qualcosa di molto simile a una pensione, calcolato in base a quanto versato. E quindi pesantemente ridotto. Poi, il ricorso. All’inizio sostenuto da 1.300 ex. Dopo 7 anni si sono ridotti. Ma attendono la decisione finale. E tra di loro c’è chi è piuttosto deciso: «Ho dato il sangue in Parlamento. Toglierci quei soldi è una palese ingiustizia», dice Paolo Guzzanti. 🔗 Leggi su Open.online

