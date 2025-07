Garlasco Sempio | Prendevo io i giochi in scatola dal seminterrato dei Poggi Il mio Dna

Il caso Garlasco, uno dei più intricati e discussi del panorama giudiziario italiano, si riapre con nuove dichiarazioni e risvolti sorprendenti. Andrea Sempio, coinvolto nel procedimento, rompe il silenzio parlando della sua frequentazione della casa di Chiara Poggi e delle tracce di DNA trovate. Un collegamento che potrebbe cambiare le carte in tavola, aggiungendo nuovi tasselli a una vicenda che ha appassionato l’intera Italia. La verità sta lentamente emergendo, e il percorso continua…

Prosegue l'incidente probatorio sul caso Garlasco, l'omicidio costato la vita a Chiara Poggi nel 2007. A rompere il silenzio adesso è il nuovo indagato di questa infinita e intricata vicenda giudiziaria, Andrea Sempio. "Da un lato - si sfoga Sempio a Pomeriggio 5 - io frequentavo la casa, quindi dovessero trovare delle mie tracce, Dna, impronte, ragazzi, io frequentavo la casa". Sempio è da sempre amico di Marco Poggi, il fratello della vittima, e frequentava la villa di famiglia di Garlasco, in particolare per giocare ai videogames con il fratello di Chiara, andando anche personalmente a prendere i giochi in scatola nel seminterrato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, Sempio: "Prendevo io i giochi in scatola dal seminterrato dei Poggi. Il mio Dna..."

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c'entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

