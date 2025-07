Belen Rodriguez e Luna Marì il costume bianco coordinato mamma e figlia in vacanza in Sardegna

Belen Rodriguez, tra successi professionali e momenti di relax, si gode il sole della Sardegna con i suoi figli Luna Marì e Santiago. Dopo un periodo intenso di sfide personali e lavorative, il sorriso torna a illuminare il volto della showgirl argentina, che dimostra come la felicità possa trovare spazio tra l’amore familiare e i piccoli piaceri della vita. La sua vacanza è un inno alla rinascita e alla gioia di vivere.

Mentre tutto il mondo parla dell’ultimo, particolarissimo lancio del suo orgoglio di beauty brand, Rebeya, Belen Rodriguez torna a godersi il sole della Sardegna in compagnia dei figli Luna Marì e Santiago: sole che, dopo un lungo periodo segnato da sfide lavorative e personali, sembra essere tornato a splendere prima di tutto sulla vita della showgirl di origine argentina, la quale con l’animo – almeno apparentemente – leggero condivide di nuovo momenti di serenità e leggerezza con i propri followers su Instagram. La meta prescelta per una meritata vacanza rigenerante in famiglia quest’anno è proprio la meravigliosa isola italiana, con le sue famose spiagge dorate ed il mare cristallino: è qui che la conduttrice si è finalmente concessa momenti di sano relax e svago, e tra questi, fedelmente documentati attraverso scatti e video pubblicati sui social, non ha potuto passare inosservato il costume bianco perfettamente abbinato a quello della sua piccola. 🔗 Leggi su Dilei.it