Ammazzò di botte mio figlio Lo incontra in strada e gli spara

Una rapina di sangue e di vendetta scuote le strade di Rocca di Papa: un uomo uccide un assassino di cinque anni fa, alimentando un ciclo di dolore e rivalsa. La trama di questa tragedia si dipana tra passato e presente, rivelando quanto il desiderio di giustizia possa trasformarsi in violenza incontrollata. Una storia che ci ricorda quanto siano fragili i confini tra lutto e vendetta.

Uccide l’uomo condannato per la morte del figlio, massacrato di botte cinque anni fa. Una vendetta privata, un rancore che avrebbe convinto Guglielmo Palozzi, 62 anni, a uccidere Franco Lollobrigida, 35 anni, nel cuore di Rocca di Papa, cittadina dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla Capitale. Il 62enne, operatore ecologico, avrebbe vendicato la morte del figlio, Giuliano Palozzi, avvenuta nel gennaio del 2020 per mano di Lollobrigida, che lo picchiò per un debito di soli 25 euro. Giuliano morì dopo qualche mese di agonia in un ospedale romano. Ora dopo cinque anni è Lollobrigida a morire, per mano del padre del ragazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net