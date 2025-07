case gialle si va verso la manutenzione

svela come il Comune stia puntando a una gestione più efficace e mirata delle case gialle, chiarendo che la responsabilità della manutenzione delle corti spetta ai condomini stessi. Un passo importante verso un miglioramento concreto degli spazi condivisi, che mira a coinvolgere attivamente i residenti e valorizzare il decoro urbano. L’obiettivo è garantire una convivenza più serena e un ambiente più curato per tutti.

"Le case gialle sono condomini con gestione autonoma". Va diritto al punto l'assessore comunale ai lavori pubblici Stefano Tombolini, intervenendo sulla questione delle case popolari di via Maestri del Lavoro: "Le aree cortilizie, dove i condomini lamentano l'incuria, sono pertinenze del condomini". "Al Comune", prosegue Tombolini, "pertiene soltanto la manutenzione della strada e della scarpata, sopra la stecca dei garage". L'assessore si riferisce alle lamentele per la mancata manutenzione del verde in un'area che sovrasta i garage condominiali: "Quell'area è adibita a verde incolto quindi non dobbiamo intervenire ma capiamo il disagio.