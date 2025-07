Jannik Sinner si curi subito il gomito e tutto il resto

articolazioni e prenda tutte le precauzioni necessarie. La salute di un campione è il primo passo per continuare a brillare sui campi e regalare emozioni indimenticabili ai suoi fan. Non sottovalutiamo mai l'importanza di un corpo al massimo delle sue potenzialità: il futuro di Sinner comincia con il benessere fisico, e noi siamo pronti a tifare per lui, sempre!

È italianissimo, intendiamoci, e a parte il cretino che non manca mai, su Jannik Sinner non c’è discussione. Ma melius abundare: a casa Sinner si parla tedesco e alcune sottigliezze, tipicissime dello Stivale, potrebbero talora venir trascurate senza volerlo. In sostanza, il fraterno consiglio che ci sentiamo, non richiesti, di fornire al giovane Sinner, è questo: si curi subito il gomito, anzi, tutti e due i gomiti, aggiusti le ginocchia, i mignoli, gli alluci, le orecchie, si aggiusti la Tromba di Eustachio, si lavi bene i denti, i piedi, le ascelle e si faccia magari un bel clistere. Sia perfetto in tutto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Jannik Sinner si curi subito il gomito (e tutto il resto)

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

