A Bergamo i primi bus elettrici da 18 metri in Lombardia | Meno emissioni e più passeggeri

a Bergamo i primi bus elettrici da 18 metri in Lombardia, simbolo di un futuro più sostenibile per il trasporto urbano. Con meno emissioni e una capacità di oltre 249 passeggeri, questi mezzi silenziosi e colorati si integrano perfettamente nell’ambiente cittadino. Gli utenti forse non noteranno subito il cambiamento, ma un passo importante verso città più pulite e vivibili è stato fatto. Il futuro della mobilità bergamasca è già in movimento.

Bergamo. Già dai prossimi giorni inizieranno a viaggiare nella zona urbana. Gli utenti, forse, non se ne accorgeranno fin da subito: silenziosi nei movimenti e fedeli ai colori, il rosso e il giallo, che in omaggio alla città caratterizzano l’aspetto dei mezzi del trasporto pubblico di Bergamo. Sono arrivati via nave dallo stabilimento cinese dell’azienda Yutong altri 11 bus elettrici, l’ultimo ingresso nella flotta a disposizione di Atb. “Il primo scopo dei nostri investimenti è ridurre l’impatto ambientale – spiega il direttore generale di Atb, Liliana Donato, mentre mostra ai giornalisti i nuovi mezzi -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

