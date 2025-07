Maxi rissa in piazza Resistenza Otto daspo urbani e locale chiuso

Una violenta rissa in piazza Resistenza ha scosso la tranquillità di Scandicci, portando a severe sanzioni per i coinvolti. Otto Daspo urbani e la chiusura temporanea del bar ‘Il Sole’ sono le misure adottate dal Questore di Firenze, dopo un’indagine accurata dei carabinieri. Questa risposta decisa mira a garantire sicurezza e ordine pubblico, evidenziando l’impegno delle autorità nel tutelare i cittadini. La questione si chiude...

Otto daspo urbani e chiusura per una settimana per il bar ‘Il sole’. Sono i provvedimenti del Questore di Firenze, su richiesta dei carabinieri di Scandicci arrivati alla fine delle indagini che hanno portato a identificare i responsabili della rissa verificatasi in piazza della Resistenza il 28 maggio scorso. I militari ieri hanno notificato i provvedimenti agli otto destinatari del Dacur, (il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento). Fondamentali le telecamere ad alta definizione che sono presenti nella centralissima piazza cittadina. I video hanno permesso ai militari della compagnia cittadina di ricostruire l’esatta dinamica della zuffa e rintracciare i presunti protagonisti della vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi rissa in piazza Resistenza. Otto daspo urbani e locale chiuso

