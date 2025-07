Quando tornerà il caldo rovente su tutta l'Italia | le previsioni meteo per i prossimi giorni

L’Italia si prepara a un lieve sollievo con cali di temperature previsti nei prossimi giorni. Domani 10 luglio e venerdì 11 luglio, le temperature, sia massime che minime, si manterranno sotto la media stagionale, regalando un po' di respiro al cuore dell’estate. Senza temporali violenti all’orizzonte, il clima rimane stabile e più fresco. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per pianificare al meglio le tue giornate.

Domani 10 luglio e venerdì 11 luglio le temperature, sia le massime che le minime, caleranno ancora sotto la media stagionale in tutta l'Italia. Non sono attesi però violenti temporali. A Fanpage.it lo ha spiegato Flavio Galbiati, Meteorologo di MeteoExpert. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tutta - italia - tornerà - caldo

Day 8: Italia avanti tutta con Sinner, Musetti e Paolini - In questo ottavo giorno di tennis, l'Italia si fa avanti con Sinner, Musetti e Paolini. Unitevi a noi alle 8:15 per commentare insieme una giornata storica del tennis azzurro, con Sinner che supera Cerundolo, Paolini che realizza una rimonta incredibile e Musetti che regala una lezione di classe a Medvedev!

Arriva il fresco, entro mercoledì su quasi tutta l'Italia ma i modelli vedono già una nuova ondata di caldo africano all'orizzonte! Quando tornerà la canicola? E dove colpirà più forte? Vi sveliamo le tendenze a lungo termine. Leggi qui! #meteo #caldoafricano # Vai su Facebook

Oggi Italia spaccata in due: ancora caldo al Centro-Sud, mentre al Nord sono previsti temporali, anche violenti. Ma da lunedì torna il caldo infernale su tutta la Penisola. Vai su X

Quando tornerà il caldo rovente su tutta l’Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni; Scompaiono bollini rossi per il caldo. Maltempo al Nord. In Alto Adige torna la neve; Cnr: giugno 2025 verso il secondo più caldo dopo quello del 2003.