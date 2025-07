Temporali e raffiche di vento l’esperto | Ecco perché sono così forti

I temporali intensi e le raffiche di vento che hanno interessato Bergamo nei giorni scorsi sono fenomeni naturali sempre più frequenti e sorprendenti. Ma cosa li rende così potenti e imprevedibili? Lo abbiamo chiesto a Manuel Mazzoleni di 3BMeteo, che ci spiega i segreti di questi eventi climatici estremi. Scopriamo insieme le cause di questa instabilità atmosferica e come possiamo prepararci al meglio per affrontarla.

Bergamo. Nei giorni scorsi sulla provincia di Bergamo si sono abbattuti forti temporali e violente raffiche di vento. In diverse aree della Bergamasca si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Ma come mai avvengono nubifragi così intensi? Lo abbiamo chiesto a Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo. Come mai si verificano temporali forti come quelli che hanno colpito la Bergamasca nei giorni scorsi? Quando si arriva da un lungo periodo di grande caldo come quello che abbiamo avuto nelle ultime due settimane. Il forte contrasto termico fra il calore che si è accumulato in Val Padana, con più giornate segnate da temperature superiore ai 35°, e l’aria più fredda in quota dà origine a temporali molto violenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Temporali e raffiche di vento, l’esperto: “Ecco perché sono così forti”

