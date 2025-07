I Tre Borghi quest’anno puntano con decisione alla vittoria

Quest’anno, i Tre Borghi puntano a conquistare il cencio tanto ambito, dopo anni di sogni e sfide. Tra fuoco, caldo e fumo, la passione infiamma gli spettatori mentre Carignoni, Fondi e Antichi sfilano con orgoglio ai piedi di Pedona. La tensione è alle stelle: chi salirà sul podio e scriverà il proprio nome nella storia? La vittoria è alle porte, e niente potrà fermarli.

I diavoli, negli ultimi tempi, sono sempre stato vicini alla conquista della vittoria. Ma questa volta Tre Borghi corre per prendersi il cencio tanto ambito dopo averlo sfiorato per anni. Fuoco, caldo e fumo: quando sfilano Carignoni- Fondi e Antichi, i tre borghi ai piedi di Pedona, davvero non ce n'è per nessuno. I bambini ridono nervosi, ma tremano, gli atleti marciano indomiti e qualcuno si piega sul pubblico come un supereroe tutto dipinto come un satanasso abbrustolito, arancioni, forti con i forconi ed energia sicura,mente da vendere. La loro 'sand storm', tempesta di sabbia, in una corrida di anni fa è rimasta mitica.

