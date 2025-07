Maga Maruska condannata a cinque anni

L’epilogo di una vicenda che ha scosso la comunità lecchese: Maga Maruska, alias Lia Vivenzio, condannata a cinque anni di reclusione e al pagamento di 100.000 euro per aver truffato un sessantenne. La storia si intreccia tra inganni e false promesse, rivelando come l’ingegno può essere usato anche per scopi poco leciti. Ma cosa è successo realmente? La vicenda continua a sorprendere e lascia aperte molte domande...

Condannata a 5 anni e al pagamento di una provvisionale di 100mila euro la veggente Lia Vivenzio, 50 anni, conosciuta come maga Maruska, per aver raggirato un sessantenne lecchese. Tutto nasce nel 2019, quando l’uomo, celibe, di professione magazziniere, nota su un giornale un annuncio della veggente brianzola, chiede un incontro e dopo alcune sedute i due iniziano a frequentarsi: inizia un’amicizia con la donna che veniva accompagnata nei vari appuntamenti e che poi si è trasferita nel suo appartamento. Da lì sono iniziati i guai per l’uomo: la veggente si è fatta regalare alcune auto, tra cui una Ranger Rover da 70mila euro, quindi si è intestata, sostituendosi nella firma, una carta di credito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maga Maruska condannata a cinque anni

In questa notizia si parla di: anni - maga - maruska - condannata

Lecco, condannata la “maga Maruska”: 5 anni per truffa e circonvenzione di incapace Cinque anni di reclusione a Lia Vivenzio, per aver raggirato un sessantenne lecchese. Le accuse: circonvenzione di incapace, appropriazione indebita, sostituzione di pers Vai su Facebook

Maga Maruska condannata a cinque anni; Lecco, condannata la “maga Maruska”: 5 anni per truffa e circonvenzione di incapace; “MAGA MARUSKA” CONDANNATA: 5 ANNI PER AVER RAGGIRATO UN LECCHESE.

Delitto Gucci, la "maga" Pina Auriemma condannata con Patrizia Reggiani: "Maurizio non meritava di morire" - Fanpage.it - Pina Auriemma, condannata a 19 anni di carcere come complice di Patrizia Reggiani per l'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci il 27 marzo 1995, è tornata libera nel 2010. Si legge su fanpage.it

Giuseppina Pina Auriemma, chi è la maga e perché stata condannata nel caso Gucci/ "Dimenticatemi!" - IlSussidiario.net - Giuseppina Pina Auriemma, la maga condannata a 19 anni di reclusione nel processo per l’omicidio Gucci. Secondo ilsussidiario.net