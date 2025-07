Borse di studio nella Notte Bianca Premio e applausi a otto ragazzi Cinque gli attestati di merito

il valore dello studio e della dedizione. Otto giovani talenti hanno ricevuto premi e applausi, tra cui cinque attestati di merito, simbolo di riconoscimento e incoraggiamento per il loro brillante percorso scolastico. Questa serata speciale ha dimostrato come la cultura e l’orgoglio cittadino possano unirsi per celebrare il talento e sostenere il futuro dei nostri studenti, tracciando un cammino di successo e ispirazione.

Una serata all'insegna della festa, della cultura e dell'orgoglio cittadino ha animato la Notte Bianca di Canegrate, trasformando il centro del paese in un palcoscenico di talenti e riconoscimenti. In uno dei momenti piĂą attesi e significativi dell'evento, l'amministrazione comunale ha consegnato le borse di studio 2025 agli studenti piĂą meritevoli della scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di premiare il loro impegno e incentivare il valore della formazione tra le nuove generazioni. Sono stati otto i giovani premiati con un contributo economico di 500 euro ciascuno, riconoscimento pensato per sottolineare la dedizione allo studio e i risultati eccellenti ottenuti durante l'anno scolastico 20242025.

