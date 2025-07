Nella faida Totti-Blasi spunta pure l’affido condiviso dei Rolex

Nel vortice della faida tra Totti e Blasi, spunta un dettaglio sorprendente: l'affido condiviso dei Rolex. Tra accuse, strategie legali e colpi di scena, si fa strada una vicenda che coinvolge non solo sentimenti ma anche orologi di lusso. La recente sentenza di Flavia Esposito, che respinge la richiesta di Blasi, aggiunge un capitolo inaspettato a questa intricata disputa. La domanda ora è: quale sarà il prossimo movente in questa complicata storia?

I Rolex a giorni alterni sono l'ultima, irresistibile gag della questione legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Se esiste un giudice a Berlino ce ne è uno di sicuro a Roma, si chiama Flavia Esposito, della sezione VII del tribunale civile della capitale ed ha provveduto ad emettere la scabrosa sentenza, respingendo la richiesta di presentata dalla Blasi che riteneva gli otto orologi, poi ridotti alla metĂ non si sa bene come e perchĂ©, un regalo del marito il quale però ha esibito ricevute, certificati di garanzia della gioielleria per ribadire di essere il vero titolare del presunto omaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nella faida Totti-Blasi spunta pure l’affido condiviso dei Rolex

In questa notizia si parla di: blasi - totti - rolex - faida

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Nella faida Totti-Blasi spunta pure l’affido condiviso dei Rolex; Ilary Blasi-Francesco Totti: in tribunale, dopo i Rolex, ora scoppia la guerra a chi ha tradito per primo; La faida dei Rolex: respinto il ricorso di Ilary Blasi, non erano regali di Francesco Totti.

Nella faida Totti-Blasi spunta pure l’affido condiviso dei Rolex - I Rolex a giorni alterni sono l'ultima, irresistibile gag della questione legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Scrive ilgiornale.it

Totti-Blasi, un polso al sole. I Rolex sono come figli: l’affidamento è congiunto - Eh sì, la notizia di ieri è che i famosi orologi su cui litigano, come su tutto il resto, Francesco Totti e Ilary Blasi ... Riporta quotidiano.net