Notte Bianca alla sudamericana Ritmi e cibo di strada in centro

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra musica travolgente, sapori autentici e colori vibranti! La Notte Bianca alla Sudamericana trasformerà il cuore di Nova Milanese in un vero e proprio palcoscenico di festa, dove divertimento e cultura si incontrano sotto le stelle. Da venerdì a domenica, piazza Marconi si trasformerà in un paradiso per gli amanti del ritmo latino e dello street food. Non perdere questa straordinaria occasione di lasciarti coinvolgere dall’energia sudamericana!

Un'esplosione di colori, profumi, sapori e ritmi latinoamericani, tra pezzi di salsa, merengue e bachata, ma anche i successi del pop e della dance dagli anni Settanta, una Notte Bianca da passare tra divertimento e shopping e le specialità culinarie del Sudamerica. Tre giorni di musica, intrattenimento e iniziative che animeranno il centro di Nova Milanese. Da venerdì a domenica piazza Marconi lo Street Food Festival Latino Americano, a cui si affiancheranno altri eventi. Ci saranno mercatini e stand di hobbisti, ma soprattutto il cibo da strada, per fare un viaggio culinario tra i piatti tradizionali più gustosi del Sudamerica.

