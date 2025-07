L’associazione Tangoteca brilla ai campionati italiani.

L’Associazione Tangoteca di San Benedetto del Tronto si distingue ai Campionati Italiani, conquistando tre medaglie d’oro e due d’argento grazie agli straordinari atleti Aniello Rea e Gigliola Chiappini. In scena a Rimini Fiera dal 10 al 13 luglio, questi prestigiosi risultati testimoniano non solo il talento, ma anche la crescita personale e professionale dei partecipanti. Un momento di grande orgoglio e condivisione, che arricchisce il percorso di ogni atleta e rafforza la comunità di appassionati.

Tre medaglie oro e due argento, per gli atleti Aniello Rea e Gigliola Chiappini, in rappresentanza della ASD Tangoteca di San Benedetto del Tronto, al Campionato Italiano Danze Sportive e Sport Musicali 2025 in corso da sabato e fino al 13 luglio a Rimini Fiera. Importanti risultati, e importante momento di crescita per gli atleti che, al di là del "bottino", portano a casa la condivisione di tante emozioni ed esperienze con atleti provenienti da tutta Italia. La conquista del gradino più alto del podio racchiude in se la dedizione, la costanza, il coraggio di mettersi in gioco per confermare a se stessi e e a tutti coloro che vivono delle difficoltà legate alla disabilità che nulla è impossibile perché "nessuno è diverso, nessuno è migliore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it