Polignano a Mare | inizia Il libro possibile Ventiquattresima edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Prende il via mercoledì 9 luglio  a Polignano a Mare la XXIV edizione del Festival Il Libro Possibile, che quest'anno ha scelto il tema " Viva la Vida! ", ispirato alla hit dei Coldplay  e all'ultimo simbolico e potente dipinto di Frida Kahlo. Un invito a scegliere la bellezza, la cultura, la condivisione come risposta possibile alla complessitĂ del presente. Dopo l'anteprima londinese di marzo, il festival torna in Puglia con oltre 350 ospiti nazionali e internazionali  attesi tra Polignano a mare  ( 9–12 luglio ) e Vieste  ( 22–26 luglio ) e in diretta TV e streaming.