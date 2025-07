Case popolari 414 alloggi sfitti Il Pd | dato allarmante

Il Partito Democratico di Sondrio lancia un grido d'allarme perché, in provincia, ben 414 alloggi popolari restano vuoti, evidenziando una gestione inefficiente e una mancanza di strategia. Questa situazione grava sulle famiglie in lista di attesa da troppo tempo, accentuando il divario sociale. È urgente cambiare marcia e adottare politiche mirate per riqualificare il patrimonio abitativo pubblico e garantire a tutti un tetto sicuro e dignitoso.

In materia di case popolari bisogna cambiare marcia e avere una visione. Grido d'allarme lanciato dal Partito democratico sondriese che lamenta le tante, troppe, case sfitte sul territorio provinciale e la mancanza di una strategia. La situazione è assai grave e tante famiglie sono in lista di attesa da tanto tempo. Sono ben 414 gli alloggi popolari attualmente sfitti in provincia di Sondrio: 322 di proprietà di Aler Bergamo–Lecco–Sondrio e 92 di proprietà dei Comuni del territorio. "Un dato allarmante, che conferma la totale assenza di una strategia regionale in materia di edilizia residenziale pubblica – dichiara Michele Iannotti, segretario provinciale del Partito democratico di Sondrio –.

