premio scuolalavoro bcc sostiene i giovani

Inaugurando la nuova filiale di Monza, Banca di Credito Cooperativo Barlassina lancia il premio “Scuolalavoro”, un’iniziativa dedicata a valorizzare i giovani talenti e rafforzare il ponte tra formazione professionale e mondo artigiano. Con questa iniziativa, Bcc si impegna a creare opportunità concrete, favorendo collaborazioni tra scuole, imprese e istituzioni locali. Un passo importante per costruire un futuro più solido e innovativo per le nuove generazioni.

In occasione dell'apertura della filiale monzese di Bcc a Monza (via Monte Cervino 8), Banca di Credito Cooperativo Barlassina si presenta al territorio con il premio " Scuolalavoro ", un'iniziativa pensata per rafforzare il legame tra scuola professionale e mondo artigiano. Il progetto mira a promuovere la collaborazione tra Bcc, imprese, enti locali e associazioni di categoria, in questo caso Apa Confartigianato e Unione artigiani, dirigenti degli studi professionali di Monza, Comune e scuole coinvolte: Accademia Pbs (acconciatura, estetica e moda), Scuola Paolo Borsa (azienda speciale di formazione), Ecfop (Ente cattolico formazione proffesionale) e Centro formazione professionale Cfp di Unione artigiani.