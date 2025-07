Da mercoledì tempo più stabile Venti freschi e clima gradevole

Da mercoledì, il cielo si farà più sereno e le temperature si manterranno piacevoli, grazie a venti freschi che renderanno il clima ideale per chi desidera godersi le giornate all'aperto. Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci guida attraverso le previsioni, offrendo uno sguardo dettagliato sul tempo a Bergamo e provincia nelle prossime ore e nei giorni a venire. La buona notizia è che...

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica L’ingresso di un fronte freddo di origine nord-atlantica nella giornata di lunedì ha determinato un brusco calo termico accompagnato da forti fenomeni temporaleschi. Da martedì l’ingresso in quota di aria più fresca da settentrione determinerà condizioni via via più stabili e dalla seconda metà della settimana una nuova rimonta dell’anticiclone dalla penisola iberica porterà ad un nuovo periodo di tempo stabile e soleggiato con valori in ripresa ma senza gli eccessi delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it