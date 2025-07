Noleggio risciò e biciclette Ecco il New Rental Bike

Scopri il nuovo punto di riferimento sul lungomare di Cesenatico: New Rental Bike, il luogo ideale per noleggiare risciò e biciclette in modo semplice e divertente! Situato dove un tempo trovava spazio il City Bar, questa attività innovativa di Andrea Camilletti, supportato dai figli Luigi e Sara, invita turisti e residenti a esplorare la città su due ruote. Un’esperienza irresistibile per vivere Cesenatico in modo autentico e spensierato!

Sul lungomare di Cesenatico ha aperto un nuovo negozio per il noleggio di risciò e biciclette. Dove c'era il City Bar, al numero 157 e 159 di viale Carducci, ha allestito una nuova attività l'imprenditore Andrea Camilletti, il quale è originario di Sala e nell'azienda è aiutato dai figli Luigi e Sara. Il negozio si chiama New Rental Bike e si rivolge prevalentemente ai turisti, anche se c'è molta curiosità ed interesse anche da parte della gente del posto. "Noleggiamo prevalentemente risciò e biciclette – dice Camilletti –, tradizionali e anche a pedalata assistita elettriche. Abbiamo varie tipologie e dimensioni di risciò, tutti nuovi, belli, colorati ed in grado di soddisfare sia le famiglie che le comitive di amici.