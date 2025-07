Missione Spazio La sonda cinese ospita Diana

Un'emozione senza confini ha attraversato il cielo: la sonda cinese Tianwen-2, con a bordo Diana, il nuovo analizzatore di polveri, ha raggiunto lo Spazio grazie alla mirabile collaborazione tra il MetroSpace Lab del Politecnico di Milano e il team cinese. Questa missione rappresenta un passo avanti nella conoscenza dei corpi celesti, portando l’umanità ancora più vicino alle stelle. E ora, scopriamo cosa ci riserva questa straordinaria avventura spaziale.

Ten, nove. due, uno, zero, decollo! I ricercatori del MetroSpace Lab del Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco sono nello Spazio. Nella notte di domenica di due settimane fa, il 29 giugno, è stata lanciata con successo la sonda Tianwen-2 dal Xichang Satellite Launch Center, in Cina sud-occidentale. A bordo c’è anche Diana, acronimo di Dust in-situ analyzer, cioè analizzatore di polveri in sito: è una bilancia di precisione spaziale in grado di pesare gas astrali. L’hanno sviluppata gli scienziati dell’Istituto di astrofisica e planetologia dell’Inaf di Roma, del Cnr e appunto del MetroSpace Lab, laboratorio del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, fondamentali nella progettazione, realizzazione e qualifica del payload scientifico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Missione Spazio. La sonda cinese ospita Diana

