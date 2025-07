Estratti dati dai dispositivi recuperati dal lago L’acqua non ha danneggiato il materiale

In un’operazione senza precedenti, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dati cruciali dai dispositivi recuperati dal lago di Suviana, il 17 giugno scorso. Nonostante le sfide, l’acqua non ha compromesso il materiale, permettendo di ottenere informazioni vitali nell’ambito delle indagini sulla tragedia alla centrale Enel Green Power. Il lavoro procede con le copie forensi e il materiale sarà presto a disposizione delle autorità, aprendo nuove strade per la verità.

È stato possibile estrarre dati e contenuti dai dispositivi recuperati dal lago di Suviana il 17 giugno, quando i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi fino al piano -6, su disposizione della Procura di Bologna, nell’ambito della consulenza tecnica sulla strage alla centrale di Enel Green Power dove il 9 aprile 2024 sono morti 7 lavoratori e 6 sono rimasti feriti. Si stanno facendo le copie forensi e il materiale sarà a disposizione dei consulenti tecnici incaricati di ricostruire le cause. In ogni caso è una buona notizia per l’accertamento: c’erano dubbi sul fatto che i dispositivi avessero conservato il contenuto integro nell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estratti dati dai dispositivi recuperati dal lago. L’acqua non ha danneggiato il materiale

In questa notizia si parla di: dati - dispositivi - recuperati - lago

Device Trust: nuova protezione dei dati aziendali sui dispositivi Android - Google ha svelato Device Trust, una rivoluzionaria soluzione per la protezione dei dati aziendali sui dispositivi Android.

Recuperati cinquanta busti di epoca romana finora nei depositi, capolavori della ritrattistica imperiale tornano finalmente visibili al pubblico sul tratto del Ponte Vecchio del Corridoio Vasariano. Una rinascita all’insegna del progetto “Futuro nell’Antico” -- Torn Vai su Facebook

Estratti dati dai dispositivi recuperati dal lago. L’acqua non ha danneggiato il materiale; Strage di Suviana, recuperati integri i dispositivi sommersi nella centrale idroelettrica; Suviana, recuperati i dispositivi sommersi.

Strage di Suviana, dati estratti dai dispositivi recuperati dai sommozzatori - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... msn.com scrive

Estratti dati dai dispositivi recuperati dal lago. L’acqua non ha danneggiato il materiale - È stato possibile estrarre dati e contenuti dai dispositivi recuperati dal lago di Suviana il 17 giugno, quando i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi fino al piano - Scrive ilrestodelcarlino.it