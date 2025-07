Chiacchierata in spiaggia con Motta Il cantante si racconta a Marina

Preparati a vivere un'autentica serata di musica e chiacchiere: Motta, il celebre artista italiano, torna a Marina di Ravenna per condividere storie, ispirazioni e nuovi progetti. Dopo sei album solisti, colonne sonore e un’evoluzione artistica unica, l’artista si apre al pubblico in un’atmosfera intima e coinvolgente. Non perdere questa occasione di ascoltare da vicino la voce di uno dei protagonisti più autentici della scena musicale italiana!

Nuova serata della stagione di Peter Pan in 3D, oggi alle 21.45, con un bel nome della scena musicale italiana che torna alla spiaggia 36 di Marina di Ravenna dopo sei dischi solisti, tre colonne sonore ed una evoluzione artistica unica nel nostro panorama musicale: Motta. L’artista sarĂ ospite di una nuova “puntata” dei talkshow case curati dal cantautore, produttore e chitarrista degli Zen Circus Francesco Pellegrini che si alternerĂ con Luigi Bertaccini, curatore dell’intera rassegna. Motta è cantante, polistrumentista e autore di testi. Nasce artisticamente nel 2006, a soli venti anni, con i Criminal Jokers, band pisana con cui incide due dischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiacchierata in spiaggia con Motta. Il cantante si racconta a Marina

In questa notizia si parla di: motta - spiaggia - cantante - marina

Chiacchierata in spiaggia con Motta. Il cantante si racconta a Marina; Nuova puntata dei talk sulla spiaggia: ospite il cantautore Motta; Indieretta con Francesco Motta.

Chiacchierata in spiaggia con Motta. Il cantante si racconta a Marina - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Motta sulla spiaggia del Peter Pan. Il gradito ritorno di un artista unico, mercoledì 9 luglio - E durante il resto della settimana relax con ristorante e cocktail bar ... Come scrive ravennaedintorni.it