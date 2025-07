Opere di luce per vivere il colore Paolo Buroni genio dell’immersività

Immaginate un viaggio immersivo dove luce e colore si fondono in un’arte viva, coinvolgendo sensi e emozioni. È ciò che propone "Opere di Luce" di Paolo Buroni, la mostra che trasforma lo spettatore in protagonista assoluto di un’esperienza multisensoriale unica, capace di superare i limiti tradizionali dell’arte per entrare nel cuore stesso dell’emozione visiva. Un percorso che invita a scoprire come la tecnologia possa diventare poesia, rendendo il colore un modo di vivere.

Cosa accade quando la luce diventa materia d'arte, la tecnologia si piega alla poesia e lo spettatore smette di essere tale per diventare protagonista? Accade con Opere di luce, la mostra immersiva di Paolo Buroni allestita a Palazzo Bracci Pagani, che si è rivelata – sin dalla sua inaugurazione – un'esperienza sensoriale totale. Non una semplice esposizione, ma un percorso in più stanze, che dalla fotografia d'autore degli anni '90 conduce fino alla magia delle multivisioni interattive. Il cuore pulsante della mostra, secondo lo stesso Buroni, è la sala dedicata alla "Regione di Mutazioni", dove prende vita una proiezione immersiva che affonda le radici nei suoi primi esperimenti di installazione visiva.

