Una storia che fa ancora paura | Scuola in memoria di Ramelli

Una storia che ancora fa paura, quella di Sergio Ramelli, simbolo di un’epoca oscura e di ideali sacrificati sulla strada. Cinquant’anni fa, in una Milano violenta, un giovane perdeva la vita sotto i colpi di una chiave inglese, diventando un monito eterno sulla importanza della libertà e della memoria. La scuola e la società devono ricordare per non dimenticare mai quanto il silenzio possa essere il più grande tradimento.

Cinquant'anni fa si moriva per strada, sotto i colpi della chiave inglese che divenne un simbolo – o un incubo – per un'intera generazione. La Hazet 36. Sergio Ramelli, cinquant'anni fa, ha pagato con la vita la Milano che sparava. Ha pagato "la libertà di avere un'opinione diversa dalle altre, ma soprattutto ha pagato il fatto di essere stato abbandonato. Dai suoi compagni di classe e dalla scuola". Paola Frassinetti, oggi sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, all'epoca militava nel Fronte della Gioventù. Proprio come Ramelli. E la presentazione del libro "Sergio Ramelli, una storia che fa paura" (Idrovolante) ieri all'hotel Astra, è stata l'occasione per "ricordarlo, a due giorni dal suo compleanno".

