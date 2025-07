Il suicidio di un sacerdote il dolore non ha l’ultima parola su di noi

Il dolore per la perdita di un sacerdote come don Marco Balzano scuote le nostre coscienze, ma ci ricorda che il suicidio non ha l’ultima parola su di noi. In un momento di riflessione, soprattutto in prossimità della Pasqua, ci interroghiamo su come affrontare il silenzio e il mistero che avvolgono queste tragedie. Cogliamo questa occasione per cercare comprensione, compassione e speranza, affinché il dolore possa trasformarsi in un invito alla solidarietà e alla rinascita.

La notizia della morte di don Marco Balzano sta rimbalzando come lo è stata quella di don Paolo Polesana mitigata dalla Pasqua ormai imminente. Con essa molte sono i pensieri e le riflessioni che scorrono per fare in modo che fa? Come questa, avvolta nel mistero come forse è giusto che sia, non accadano invano. Cogliamone anche solo l’occasione per non lasciare che sia la curiosità a prevalere né il pettegolezzo ma un prendere consapevolezza di un aspetto umano come lo è la debolezza. Ho letto diversi contributi, che condivido, sul fatto che anche i preti in quanto uomini sono fragili e respirano l’aria di incertezza e di confusione che aleggia nella nostra malata società e in quanto tali andrebbero accolte, rispettate e forse “ desacralizzata”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il suicidio di un sacerdote, il dolore non ha l’ultima parola su di noi

Con profondo dolore la Diocesi di Novara conferma la morte di Don Matteo Balzano, viceparroco di Cannobio, trovato senza vita a soli 35 anni. La diocesi ha reso noto che si tratta di suicidio. Don Matteo, ordinato sacerdote nel 2017 dopo il diploma di perit Vai su Facebook

Il suicidio di don Matteo Balzano. Enzo Bianchi: «Ora nessuno parli, mi inchino davanti al tuo mistero; Dio ha ascoltato Giobbe. Noi no; Don Matteo Balzano morto suicida, la confessione alla parrocchiana: «Nessuno sa l'inferno che ho dentro».

Don Matteo Balzano si suicida: il dramma nascosto di un giovane parroco - Il suicidio di Don Matteo Balzano, giovane parroco di Cannobio, scuote la Chiesa e la comunità. Lo riporta lalucedimaria.it

Novara. Le risposte difficili da trovare e la preghiera: l'ultimo saluto a don Balzano - Il vescovo della diocesi piemontese ha celebrato a Cannobio i funerali del giovane sacerdote che si è tolto la vita: «Impariamo a condividere le nostre paure e a viverle assieme, con Dio» ... Come scrive msn.com