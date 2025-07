oggi cobolli gioca la partita della vita contro il suo idolo djokovic

Oggi, nella storica giornata di Wimbledon 2025, Flavio Cobolli si prepara a sfidare il suo idolo, Novak Djokovic, nei quarti di finale. È un momento che segna un sogno diventato realtà: l'allievo che affronta il maestro, un duello tra passione e talento. La partita di oggi non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un simbolo di dedizione e ambizione, che rimarrà impressa nella memoria di tutti gli appassionati.

È il suo idolo da sempre e oggi Flavio Cobolli lo incontra nei quarti di finale di Wimbledon 2025 (i primi in assoluto per lui!): stiamo parlando di Novak Djokovic, numero 6 del tennis mondiale e senza dubbio uno dei più grandi campioni di sempre. L'allievo affronta il maestro per la seconda volta in carriera: la prima fu un netto 6?1,?6?2 al Masters 1000 di Shanghai 2024; allora Novak dominò in poco più di un'ora, chissà come andrà oggi all'All England di Londra.