Amianto, scintille fra il Pd e il sindaco.

Il dibattito sull’amianto a Porto San Giorgio si infiamma tra il PD e il sindaco, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini. Il gruppo consiliare ha chiesto chiarimenti ufficiali, dopo aver ricevuto segnalazioni di residenti inquieti per l’andamento dei lavori di rimozione nell’area ex fornace Branella. La trasparenza e la tutela della salute pubblica sono al centro di questa querelle, che rischia di approfondire ancora di più le divergenze politiche e sociali.

Preoccupazione e richiesta di chiarimenti da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico di Porto San Giorgio in merito ai lavori di rimozione dell’amianto nell’area della ex fornace Branella. Con una nota ufficiale, il gruppo ha segnalato di essere stato contattato da alcuni residenti della zona, che si sono detti allarmati per la gestione dell’intervento in corso. Nella comunicazione, inviata tramite Pec al Comune, all’Ast e all’Arpam, viene espresso il timore che non siano state adottate tutte le misure previste per prevenire la dispersione delle fibre di amianto, in particolare segnalando che l’incapsulamento non riguarderebbe l’intera superficie interessata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it