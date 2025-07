soldi buttati in interventi inutili ora un piano di difesa della costa

L’erosione costiera minaccia il nostro patrimonio naturale e il futuro delle località balneari, ma troppo spesso si sono spesi soldi in interventi temporanei senza soluzioni durature. Ora, Fratelli d’Italia alza la voce, chiedendo alla Regione di agire con decisione e investimenti concreti. La priorità è proteggere il litorale con opere strutturali e piani definitivi, perché il mare non aspetta: il tempo delle soluzioni tampone è finito.

Il grido di allarme per l’ erosione sulla costa viene anche da Fratelli d’Italia che attacca la Regione, chiedendo interventi immediati attraverso finanziamenti in opere strutturali e in soluzioni permanenti. "Basta interventi tampone, la Regione finanzi subito la progettazione esecutiva della difesa del litorale". Scrivono in una nota Marco Guidi, presidente provinciale del partito, e Marco Amorese, responsabile provinciale turismo. Il riferimento è in particolare a quelle zone interessate anche quest’anno da interventi di riprofilatura della costa i cui effetti sono durati meno di un mese: le prime mareggiate hanno spazzato via la sabbia portata sul litorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it