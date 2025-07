Rigenerazione urbana ecco il cantiere a S Sofia

La rigenerazione urbana di Santa Sofia prende vita con un importante cantiere nel cuore del centro storico. L’intervento, curato dall’ingegnere Emanuele Casamenti e dall’architetta Elvira Laura Bandini, coinvolge la riqualificazione dell’ala nord del Municipio e delle logge di via Nefetti, restaurando il patrimonio cittadino e migliorando la qualità della vita degli abitanti. Un progetto che trasforma il passato in futuro, rendendo Santa Sofia un luogo ancora più vivo e accogliente.

Procedono a Santa Sofia i lavori del cantiere di rigenerazione urbana che interessa la riqualificazione dell'ala nord del Municipio (intera palazzina) e le logge di via Nefetti, che si trovano all'ingresso del paese, in pieno centro storico. Il progettista e direttore lavori è l'ingegnere Emanuele Casamenti in collaborazione con l'architetta Elvira Laura Bandini, mentre sul campo operano le maestranze della ditta Gecores di Bologna, che dovrà consegnare i lavori a novembre. Un progetto corposo dell'importo di 820 mila euro, finanziato per 372 mila dalla Regione Emilia Romagna e per 448 mila euro con fondi comunali.

