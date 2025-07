Il volo della piccola Amelie continua Teatro raccolta fondi e iniziative | Così diamo vita ai suoi sogni

Il coraggio e la speranza di Amelie continuano a volare grazie al cuore generoso di tanti. Con oltre 2.700 euro raccolti, il progetto “Il volo di Amelie” si reinventa ogni giorno, mantenendo vivo il suo sogno di solidarietà. Anche la classe terza B della scuola Montessori di Bollate, pur non avendola conosciuta di persona, ha deciso di rendere omaggio alla sua memoria attraverso uno spettacolo toccante: “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”. Andato in scena, i fondi raccolti -

Duemilasettecento euro raccolti per “Il volo di Amelie“. Lei è ancora tra noi. A poco più di due anni dalla sua scomparsa i compagni della attuale classe terza B della scuola elementare Montessori di Bollate, pur non avendola conosciuta personalmente, hanno voluto dedicare uno spettacolo teatrale tratto da un racconto di Sepúlveda tanto amato da Amelie: “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare“. Andato in scena, i fondi raccolti - 2.700 euro - sono andati a favore del progetto “Il volo di Amelie“. Katharina e Gianni, i genitori della piccola, hanno istituito questo fondo per offrire sostegno ai piccoli pazienti oncologici nel loro percorso di cura, donando loro dignità e autostima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it