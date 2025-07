Idraulici chi li ha visti? Subissati di richieste per i condizionatori sono desaparecidos

Gli idraulici, spesso invisibili e ormai introvabili, sono diventati i veri eroi di questa stagione torrida. Subissati da richieste e chiamate senza sosta, sembrano quasi un miraggio nelle case di chi cerca sollievo dall’afa. La loro presenza, preziosa e rara, fa sentire alcuni clienti quasi fortunati, ma la domanda rimane: come affrontare questa emergenza senza di loro? La soluzione potrebbe risiedere in nuovi approcci e servizi dedicati.

Gli introvabili. Sono soprattutto loro, gli idraulici. Tirati per la giacchetta da tutti, bombardati di telefonate, appaiono nelle case come un miraggio. In quel caso fanno sentire il cliente un “fortunato“, conto finale a parte. Sono gli angeli – per tanti ma non per tutti – che salvano dall’afa, in questo periodo quasi costantemente alle prese con il montaggio dei condizionatori. Dalla quantitĂ di richieste inevase – telefonate a vuoto, promesse di sopralluoghi disattese – è facile tirare le conclusioni: sono pochi. Troppo pochi, così come i preziosissimi “tuttofare“ in grado di risolvere le piccole magagne di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it