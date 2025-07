’Filosofà’ | in tre sopra un divano Nuzzo e Di Biase | L’amore ha senso?

Dopo quasi trent’anni, il loro amore ancora ha un senso? È questa la domanda che Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si pongono nel loro esilarante spettacolo ‘Filosofà’, venerdì alle 21.30 a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. Con l’ironia che li contraddistingue, i due comici incontrano lo scrittore Matteo Saudino, alias Barbasophia, per riflettere sul senso dell’amore e della vita, tra risate e profonde considerazioni. Un appuntamento da non perdere.

"Dopo quasi trent’anni, il nostro amore ha ancora un senso?". Se lo chiedono i comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, che venerdì sera dalle 21.30 nello spettacolo ‘Filosofà’ dialogano con lo scrittore e intellettuale Matteo Saudino, il filosofo rock meglio conosciuto come Barbasophia. Nuzzo e Di Biase – noti per programmi come Mai dire., Zelig e Quelli che il calcio – portano a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli uno show ironico e riflessivo, che attraverso le dinamiche amorose racconta della quotidianità. I tre, sopra un divano, chiacchierano dando vita ad uno spettacolo che cambia continuamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it