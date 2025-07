Musica e sport invadono il lungomare A Senigallia torna 105XMasters

musica e sport si uniscono in un crescendo di energia e divertimento a Senigallia, dove torna 105XMasters, l’evento imperdibile che trasforma la città nella capitale degli sport estremi. Dal 12 al 20 luglio, oltre sessantamila appassionati vivranno nove giorni di adrenalina pura lungo il lungomare Mameli, in un grande villaggio dedicato allo sport e alla musica, creando un’atmosfera unica che coinvolge tutti i sensi e accende la passione per l’avventura.

Tra pochi giorni prenderà il via la quattordicesima edizione di 105 XMasters, l’evento che ogni anno trasforma Senigallia nella capitale degli sport innovativi ed estremi invadendo il litorale della capitale del turismo marchigiano. Dal 12 al 20 luglio, sessantamila appassionati invaderanno la spiaggia per nove giorni di pura adrenalina. Sul lungomare Mameli sorgerà un villaggio di quarantamila metri quadri, una vera cittadella dello sport su sabbia che ospiterà oltre trenta discipline diverse. Radio 105 accompagnerà ogni momento con la sua energia travolgente, dall’alba al tramonto. "Quest’anno abbiamo superato ogni aspettativa – spiegano gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica e sport invadono il lungomare. A Senigallia torna 105XMasters

