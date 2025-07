Intelligenza artificiale corso al via | C’è carenza di professionisti

Offrire ai giovani un futuro concreto, alle imprese le competenze che cercano e al territorio un’occasione di crescita. Questo l’obiettivo dichiarato del nuovo ITS “Coding & AI Specialist”, presentato ieri a Lodi, nato per colmare la carenza di professionisti nel settore dell’intelligenza artificiale. Una proposta innovativa, pronta a formare le menti che guideranno il domani digitale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Offrire ai giovani un futuro concreto, alle imprese le competenze che cercano e al territorio un'occasione di crescita. Questo l'obiettivo dichiarato del nuovo ITS (Istituto tecnico superiore) biennale "Coding & AI Specialist", presentato ieri in Provincia a Lodi. Il corso nasce dalla sinergia tra l'ITS Academy Angelo Rizzoli e il gruppo Zucchetti, col supporto di Assolombarda e delle istituzioni locali. Una proposta innovativa, pronta a rispondere a una domanda sempre più urgente di profili tecnici in ambito informatico e di intelligenza artificiale. "Crediamo nella formazione tecnica superiore, strumento strategico per i nostri ragazzi – ha spiegato Luciana Tonarelli, consigliera provinciale con delega alla formazione –.

