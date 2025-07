Antigone apre la stagione del Teatro Romano di Piane di Falerone, portando sul palco una riflessione profonda e coinvolgente sulla lotta tra legge e morale. Proposta dalla Compagnia del Buio e Tutto Danza, sotto la regia di Corinna Urbani, questa rappresentazione promette di incantare il pubblico venerdì 1 agosto alle 21:15. Da decenni, il cartellone estivo del teatro archeologico ‘Falerio Picenus’ è un appuntamento imperdibile per vivere l’emozione della cultura antica in un contesto unico. Si parte quindi con una serata che si

Sarà ‘Antigone’ proposta dalla Compagnia del Buio e Tutto Danza per la regia di Corinna Urbani, ad aprire la stagione del Teatro Romano di Piane di Falerone. L’appuntamento è fissato per venerdì 1 agosto con inizio alle 21,15. Da decenni il programma del cartellone culturale estivo del Teatro Romano’, preziosamente conservato all’interno dell’area archeologica ‘Falerio Picenus’ rappresenta un appuntamento imperdibile. Si parte quindi con una rappresentazione dedicata al prosa classica con la tragedia di Sofocle. Antigone è una donna fiera che, di fronte a un dolore straziante e a una legge che reputa ingiusta, sceglie di non rispettare l’editto imposto dal legislatore di Tebe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it