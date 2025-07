L’Estate Fiorentina parla greco La mitologia in chiave moderna

L’estate fiorentina si trasforma in un viaggio tra mito e storia, dove l’antica Grecia rivive in chiave moderna e politica. Un’esperienza unica che combina immaginazione e resistenza, attraverso la voce di nove attori che danno vita ai versi di Ghiannis Ritsos. Un’immersione nella mitologia della “Quarta dimensione” per riscoprire il coraggio, la memoria e l’arte. Un viaggio che lascia il segno, invitandoci a riflettere e a sognare.

Sarà solo l’immaginazione, ma il viaggio è mistico, quasi impossibile, eppure politico. È il ritorno all’antica Grecia, riletta da uno degli autori più grandi del Novecento, per raccontare i campi di concentramento della Grecia sotto il regime dei Colonnelli in forma di resistenza simbolica. È la mitologia di ‘ Quarta dimensione ’ che, da domani al 24 luglio, nove attrici e attori riportano in vita sui versi del poeta Ghiannis Ritsos. Un viaggio in nove incontri in quattro biblioteche fiorentine per questa rassegna della Compagnia Krypton dal titolo ‘Ghiannis Ritsos. Dalla memoria all’azione’, accompagnata dalle musiche originali di Vincenzo Campolongo e Marco Carbone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Estate Fiorentina parla greco. La mitologia in chiave moderna

