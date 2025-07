Festival dell’altro mondo Parco Tittoni all’africana

Preparatevi a vivere un lungo fine settimana all'insegna della musica, delle culture e dell’energia al Parco Tittoni. Dal punk-rock dei Succo Marcio alle vibranti atmosfere africane, il Festival dell'Altro Mondo vi aspetta per un'esperienza indimenticabile che unisce passato e presente in un mix esplosivo. Non perdere questa occasione unica: il biglietto è il vostro passaporto per un viaggio tra suoni, storie e tradizioni.

Un pezzo di storia del punk-rock italiano, le atmosfere estive del Festivalbar e degli anni ‘90 ie una giornata dedicata alle culture dell’Africa. È il lungo fine settimana al Parco Tittoni: il festival desiano darà una scarica di energia venerdì sera con il concerto dei Succo Marcio, storica band punk rock che festeggerà i 30 anni di attività. Ad aprire le danze, alle 20, saranno Loste e Animal Boy; alle 21 toccherà ai Succo Marcio. Biglietto d’ingresso 10 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket. Sabato dalle 20.45 l’evento “Party ‘90 - In the jungle“, con dj-set, videoshow e proiezioni a tema, per ballare e cantare tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005 mixate dal vivo, assieme alle canzoni dei cartoon e successi delle Spice Girls. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival dell’altro mondo. Parco Tittoni all’africana

