Verso i Giochi La Valtellina si promuove

Verso i Giochi la Valtellina si prepara a brillare, svelando un piano strategico di promozione pensato per mettere in luce le sue eccellenze durante l’evento olimpico. A Palazzo Muzio, figure di spicco come Davide Menegola, Loretta Credaro ed Evaristo Pini hanno presentato un articolato progetto di comunicazione e valorizzazione territoriale. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per consolidare l’immagine della Valtellina come protagonista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, rafforzando il suo ruolo di meta strategica e attrattiva.

