L’Euro arriva in Bulgaria Sarà adottato dal 2026

L’annuncio ufficiale è arrivato: la Bulgaria adotterà l’euro il 1° gennaio 2026, entrando a far parte della zona euro come 21esimo membro. Questa decisione, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio Ecofin, segna un importante passo avanti per il paese balcanico, che si appresta a vivere una nuova era di stabilità e crescita economica. La leadership bulgara esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio Ecofin hanno dato l’ok definitivo all’introduzione dell’ euro in Bulgaria il primo gennaio 2026 come 21esimo membro della zona euro. La notizia, preannunciata nelle scorse settimane, ha scatenato l’euforia della leadership al potere nel paese balcanico. "Ce l’abbiamo fatta! Dal primo gennaio prossimo la Bulgaria adotterà ufficialmente l’euro. Ringraziamo le istituzioni, i partner e tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questo momento importante", ha dichiarato il premier Rosen Zhelyazkov (in foto), esponente del partito conservatore Gerb. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Euro arriva in Bulgaria. Sarà adottato dal 2026

In questa notizia si parla di: euro - bulgaria - arriva - sarà

Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026 - La Bulgaria si avvicina sempre più all’ingresso nell’Eurozona, con l’ingresso previsto per il 2026. Nonostante la proposta del presidente di rinviare l’introduzione tramite referendum sia stata dichiarata “inammissibile”, il paese si conferma pronto a adottare l’euro, avvicinando ulteriormente la strada verso l’adesione ufficiale e stabile alla moneta unica europea.

Oggi, il Consiglio dell'Ue ha adottato tre atti giuridici in base ai quali la Bulgaria potrà sostituire il lev con l'euro a partire dal 1º gennaio 2026, completando così praticamente il processo di adesione del Paese all'eurozona. Vai su X

Anche la Bulgaria adotterà l’euro. Nonostante il voto contario delle destre, oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera all’ingresso della Bulgaria nella zona Euro dal 1 gennaio 2026. Un segno di forza e coesione. L'integrazione europea è l’unica strada pe Vai su Facebook

L’Euro arriva in Bulgaria. Sarà adottato dal 2026; La Bulgaria entrerà nell'area euro il 1° gennaio 2026: sarà il 21° membro; La Bulgaria nell’euro a gennaio 2026: manca solo l’ok dell’Ecofin. Ecco cosa cambia per Sofia.