Cantieri per sfalcio e pulizia lungo il Senio.

Il fiume Senio, cuore pulsante della Bassa Romagna, sta vivendo un'importante fase di manutenzione. Grazie a interventi programmati dalla Regione, si stanno rinnovando le sponde arginali e l’alveo, preparandosi alla stagione secca e prevenendo possibili criticità. Questi cantieri rappresentano un investimento fondamentale per la sicurezza e la tutela ambientale del territorio, dimostrando come la cura del nostro patrimonio naturale sia una priorità condivisa.

Il fiume Senio che attraversa gran parte della Bassa Romagna è oggetto in queste settimane di una serie di interventi di manutenzione necessari, ma che fino all'arrivo della stagione secca, non potevano essere eseguiti. Si tratta di alcuni cantieri in capo alla Regione che riguardano la pulizia e lo sfalcio delle sponde arginali e dell'alveo, oltre alla risagomatura dei fronti golenali erosi dagli scorsi eventi di piena, sia in destra che in sinistra idraulica. In questo momento i cantieri principali si trovano ad operare dal ponte di San Potito al ponte di Masiera, l'altro dal ponte di Masiera all'immissione in Reno.