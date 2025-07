Al via l’asfaltatura in via delle Gavine Buchignani | Più sicurezza e fruibilità

Sono partiti i lavori di asfaltatura lungo via delle Gavine, nel tratto tra le frazioni di San Macario e Piazzano, per una superficie complessiva di circa 8.000 metri quadrati. L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria messo in campo dall’amministrazione comunale per migliorare lo stato delle strade nelle aree periferiche e collinari del territorio. A seguire l’apertura del cantiere era presente l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, che ha effettuato un sopralluogo sul posto per verificare l’andamento dei lavori e confrontarsi con i tecnici della ditta incaricata ed alcuni cittadini residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via l’asfaltatura in via delle Gavine. Buchignani: “Più sicurezza e fruibilità“

