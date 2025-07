Marlia è polemica | Erba alta e pericoli ovunque

A Marlia, frazione tra le più popolate del Comune di Capannori, la sicurezza e la vivibilità sono al centro di una crescente polemica. Le vie del nuovo parco e le zone circostanti sono ormai sommerse dall’erba alta e da ostacoli, rendendo difficile anche una semplice passeggiata con il passeggino. I residenti si mobilitano, chiedendo interventi immediati per garantire un ambiente più sicuro e accessibile a tutti.

Nel nuovo parco di Marlia e in tutta la frazione più popolosa del Comune di Capannori è difficile passeggiare, ci sono notevoli ostacoli. Protestano i residenti e segnalano vari problemi: "Fare un giro col passeggino a Marlia è diventata ormai una vera impresa. Questo a causa di marciapiedi fatiscenti e pericolosi (che abbiamo già segnalato), oppure l’assenza totale in zone cruciali, scalini anche in prossimità dei passaggi pedonali, difficoltà di ogni genere. Ma è mai possibile che il paese più popolato di tutto il Comune versi in queste condizioni? – affermano i cittadini, - perché nessuno fa niente? E’ stato realizzato questo nuovo polmone verde inaugurato senza una panchina, dove mancano i cestini per i rifiuti, dove non c’è nemmeno una altalena per far divertire i bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it