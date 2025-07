Milano prima in Europa per decessi legati al caldo | Il 65% delle morti si deve al cambiamento climatico – Lo studio

Milano si conferma tristemente prima in Europa per decessi legati al caldo, con il 65% di queste morti attribuite al cambiamento climatico. In soli dieci giorni, dal 23 giugno al 2 luglio, l’ondata di calore ha causato oltre 2.300 vittime nel continente, evidenziando un'emergenza che non può più essere ignorata. Questo studio, condotto dall’Imperial College di Londra e dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, ci invita ad agire urgentemente.

In appena dieci giorni, dal 23 giugno al 2 luglio, l’ ondata di calore che si è abbattuta sull’Europa ha causato 2.300 decessi, di cui 1.500 – ossia il 65% – che sono il risultato diretto dei cambiamenti climatici. Lo afferma uno studio condotto da un gruppo di scienziati dell’ Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che ha analizzato i dati relativi a dodici città europee colpite dalla recente ondata di calore. Il report dei due atenei inglesi rientra nella cosiddetta «scienza di attribuzione», ossia quella branca della climatologia che studia se e quanto un evento estremo è stato reso più probabile o intenso dai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Open.online

