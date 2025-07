BanZaiii | dai social al libro giochi per bambini di tutte le età

Scopri i BanZaiiii, il gruppo di giovani scout di Ancona che, con risorse limitate ma tanta passione, ha trasformato la loro energia in divertimento condiviso. Da Pietralacroce, hanno dato vita a un libro unico, “Il piccolo grande libro dei giochi”, ricco di 60 attività per far sorridere e coinvolgere bambini di tutte le età . Un esempio di creatività autentica e spirito di comunità pronto a conquistare famiglie e insegnanti.

Si definiscono "6 guys with low budget ma tanta voglia di fun": questi sono i BanZaiiii, il gruppo di giovani scout dell’ AGESCI di Ancona, cresciuti nello stesso paesino (Pietralacroce) e diventati content creators con i mezzi a disposizione: cioè nessuno a parte la loro energia e buona volontà . Da oggi, il loro primo libro Il piccolo grande libro dei giochi – 60 attività per divertirsi (Editoriale Programma) è disponibile in edicola con QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a €8,90 oltre al costo del quotidiano. È stato probabilmente il loro approccio genuino a permettere di arrivare a conquistare Instagram e TikTok: oggi il numero dei loro follower viaggia sopra i 700. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BanZaiii: dai social al libro, giochi per bambini di tutte le etÃ

In questa notizia si parla di: libro - giochi - banzaiii - social

BanZaiii: dai social al libro, giochi per bambini di tutte le età ; QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi.

BanZaiii: dai social al libro, giochi per bambini di tutte le età - Si definiscono "6 guys with low budget ma tanta voglia di fun": questi sono i BanZaiiii, il gruppo di giovani ... Riporta msn.com