Al pianista D’Andrea laurea honoris causa per la sua carriera jazz

Il mondo del jazz italiano celebra un grande traguardo: Franco D’Andrea, nome leggenda del panorama musicale, ha ricevuto la laurea honoris causa al Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, un riconoscimento unico nel suo genere. La sua carriera, iniziata nel 1963 e costellata di successi internazionali, testimonia una passione senza confini. Un onore che consacra il suo ruolo di protagonista indiscusso e innovatore del jazz.

Franco D'Andrea, uno dei più autorevoli e prolifici pianisti italiani, ha ricevuto al Conservatorio "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto una laurea honoris causa, unico caso in Italia per un musicista jazz vivente. Classe 1941, D'Andrea ha debuttato nel 1963 con Nunzio Rotondo per la Rai, affiancando poi il sassofonista Gato Barbieri, per il quale incide il primo disco nel '64. Un artista autodidatta, come racconta la moglie Marta: "Il jazz ai tempi non pagava. accettò perfino di suonare con Bobby Solo pur di raggiungermi in Sardegna". Tra fine anni '60 e '70 ha dato vita a gruppi come il Modern Art Trio e il gruppo jazz?rock Perigeo.