Svelata la cinquina dei finalisti per la 36ª edizione del Premio Letterario Camaiore “Francesco Belluomini”. Dopo attenta selezione da parte di una giuria d’eccezione, si apre ora il momento più emozionante: la cerimonia conclusiva, in programma a... Un’occasione unica per scoprire i talenti emergenti della letteratura italiana e celebrare l’eccellenza narrativa.

Designata la cinquina dei libri finalisti per la 36ª edizione del Premio Letterario Camaiore “Francesco Belluomini“. La giuria tecnica, presieduta da Michele Brancale e composta da Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Irene Marchegiani, ha completato la selezione delle numerose opere pervenute e individuato la cinquina finalista, in vista della cerimonia di premiazione conclusiva in programma a settembre. Ora sarà la sola giuria popolare, composta da 50 persone, con voto segreto, a decretare il vincitore assoluto di questa edizione 2025. I titoli scelti sono: "Non si tocca la frutta nei supermercati però i culi nelle metropolitane" (Alessandra Carnaroli; Einaudi); "La gioia elementare" (Ivan Fedeli; Luigi Pellegrini Editore); "Miei lari" (Paola Loreto; Marcos y Marcos); "Corpo contro" (Daniela Pericone; Passigli); e "Ma tu l’hai mai letto ’Il giovane Holden?’" (Valentino Ronchi; Graphe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Letterario. Ecco la cinquina dei finalisti

