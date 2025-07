Bonifica Fim si procede L’atteso studio Unibo

L’attesa bonifica dell’ex Fim e il destino della “cattedrale” proseguono con cautela, attraversando una fase di riflessione e aggiornamenti. La seconda proroga di un anno, concessa per la riqualificazione urbanistica, testimonia l’impegno a trovare la soluzione migliore. Mentre si avvicinano i prossimi passi decisivi, resta da capire se demolire o preservare questa storica struttura. Il futuro dell’area si decide nei prossimi dodici mesi…

Sul completamento della bonifica dell’ex Fim e sulla sorte della ‘ cattedrale ’ si va avanti, sì, ma piano, e intanto c’è la seconda proroga, stavolta di un anno (la prima, scaduta lo scorso 30 giugno, era stata di 18 mesi) dell’ accordo di programma per la riqualificazione urbanistica dell’area. Ci sono ancora dodici mesi di tempo per espletare le procedure atte a capire se demolire o no la ‘cattedrale’, a dare il via libera alle operazioni di bonifica residue e procedere a una revisione dell’accordo di programma col Comune, che vorrà assicurarsi tutte le garanzie necessarie, compreso il tema delle polizze fideiussorie di cui si sono perse le tracce da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonifica Fim, si procede. L’atteso studio Unibo

In questa notizia si parla di: bonifica - procede - atteso - studio

Bonifica Fim, si procede. L’atteso studio Unibo.

Cosenza, bonifica dei fiumi da ultimare in attesa della riqualificazione - MSN - avendo già terminato la bonifica su un lungo tratto dei corsi d’acqua, salvaguardando la vegetazione autoctona. Come scrive msn.com

Bonifica amianto, l'Inail spiega come si procede - Edilportale - guide per gli interventi sulle coperture e per il recupero dei materiali inquinati 26/02/2019 Vedi Aggiornamento del 26/11/2020 ... Si legge su edilportale.com