Spartaco, aria di rivolta. Ennesimo rogo doloso. Interviene anche la Digos.

Ancora una volta, il centro sociale Spartaco di Ravenna viene colpito da un incendio doloso, alimentando sospetti di un’aria di rivolta e tensione crescente. La notte tra il 7 e l’8 luglio, le fiamme hanno minacciato la sicurezza della comunità, coinvolgendo anche la DIGOS per accertare eventuali responsabilità. Un nuovo episodio che solleva interrogativi e preoccupazioni sulla stabilità del luogo e sulla volontà di silenziare un punto di riferimento autogestito.

Un nuovo incendio ha colpito, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, il centro sociale autogestito Spartaco di via Chiavica Romea, a Ravenna. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme che hanno interessato un locale dell’edificio affacciato sulla strada, adibito a deposito di biciclette, suppellettili e alcune masserizie. I danni, fortunatamente, risultano circoscritti a quella stanza, ma l’intera struttura è stata transennata per motivi di sicurezza. Si tratta dell’ennesimo episodio ai danni del centro sociale, già teatro in passato di eventi analoghi: nel 2012 un incendio di vaste proporzioni distrusse gran parte degli interni, e ulteriori roghi vennero registrati nel 2015 e ancora negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it